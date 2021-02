Nice : un policier municipal ouvre le feu à cinq reprises sur un chauffard 

Les faits remontent à la nuit de dimanche à lundi en plein couvre-feu, à Nice.

Il est 23h lorsqu’un équipage de police municipale contrôle un véhicule sur le boulevard du Mont-Boron, à l’est de la ville.

Alors que les vérifications sont en cours, le conducteur fonce brutalement sur l’un des deux agents. Le policier qui a juste le temps de se dégager ouvre le feu à cinq reprises en direction de la voiture. Mais, le chauffard refuse d’obtempérer et poursuit sa course avec quatre occupants à bord de son véhicule. Ce dernier sera retrouvé vide quelques heures plus tard dans un quartier voisin avec des impacts de balles sur son habitacle mais sans aucune trace de sang à l'intérieur.

Les suspects toujours en fuite

Pour l’heure, les suspects sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour «tentative d’homicide volontaire», indique la ville.

Selon certaines sources, les refus d’obtempérer auraient bondi de 5,1 % en 2020 en France, soit une infraction commise toutes les 20 minutes. Les délits de fuite des automobilistes seraient principalement dus à la conduite sans permis ou au transport de stupéfiants.

Le refus d'obtempérer est passible d'une amende de 7.500 euros, d'une perte de six points sur son permis de conduire et jusqu'à un an d'emprisonnement.

Face à ce fléau, le syndicat Alliance Police Nationale demande notamment la création d'un observatoire de la réponse pénale pour le suivi des peines encourues, des peines prononcées et des peines réellement effectuées.

A voir aussi