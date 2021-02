Disparition de Delphine Jubillar : la mère de son mari demande d’arrêter de le soupçonner

Alors que l’enquête pour retrouver la trace de Delphine Jubillar – portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 – est toujours en cours, la mère de son mari Cédric a publié un texte sur Facebook où elle demande d’arrêter de le considérer comme coupable.

Face aux spéculations des réseaux sociaux pointant son fils comme coupable, la maman dit en avoir «gros sur le cœur». Elle a donc publié un message sur le groupe de soutien à la famille de Delphine Jubillar, pour mettre certaines choses au point.

«Quel couple lors d’un hypothétique divorce ne s’est jamais disputé ! Vous imaginez le nombre d’affaires criminelles qu’il y aurait en France !», questionne-t-elle, en faisant référence à une altercation qui aurait éclaté entre le couple le soir de la disparition, et quelle met sur le compte de la découverte d’une infidélité.

Ce point de l’affaire cristallise en effet de très nombreux commentaires d’internautes sous les articles concernant la disparition de Delphine Jubillar. Nombreux sont ceux à estimer que son mari pourrait être le coupable. Des parallèles avec le dossier Daval et la culpabilité de Jonathann sont même évoqués. Ce à quoi l’avocat de Cédric Jubillar avait rapidement coupé, qualifiant même ce genre de propos de «rumeur de caniveau merdique (sic)».

Une affaire mystérieuse

Nadine Jubillar demande aux gens d’aider à retrouver sa belle-fille en arpentant les alentours de Cagnac, où elle vivait, ou d’autres villes alentour. «Cela nous sera plus utile que vos bavardages inutiles et non constructifs», lance-t-elle.

Peu d’éléments ressortent de l’enquête concernant la disparition de Delphine Jubillar. Son compte Facebook a été réactivé à deux reprises depuis le 16 décembre, sans que ces faits soient réellement significatifs pour le moment. Le mystère demeure.

A voir aussi