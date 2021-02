Une américaine de 90 ans marche 10 kilomètres pour un vaccin

A cœur vaillant, rien d’impossible. Une Américaine de 90 ans a effectué environ 10 kilomètres à pied sous la neige pour se faire vacciner contre la Covid-19.

«Je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille à pied, mais j'ai été prudente, j'y suis allée doucement», a confié Fran Goldman au média américain Today.

90-year-old Fran Goldman wasn’t going to let days of severe winter weather in Seattle stop her from making it to her COVID-19 vaccination appointment, so she walked three miles through snow to get there, plus another three miles back. @joefryer shares her story. pic.twitter.com/lQDlpAUqGJ

— TODAY (@TODAYshow) February 17, 2021