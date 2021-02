Essonne : Qui était la collégienne de 14 ans tuée lors d’une rixe entre bandes ?

Elle s’appelait Lilibelle G., 14 ans. Elle est décédée après avoir été poignardée pendant une rixe entre jeunes aux abords d'un collège, lundi dernier à Saint-Chéron (Essonne). Six personnes âgées de 13 à 16 ans ont été interpellées, dont l’auteur présumé du coup mortel.

Touchée à l’abdomen, l’adolescente a été transportée à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) où elle a succombé à ses blessures, a rapporté Le Parisien.

Lilibelle G. est la dernière d'une fratrie de quatre enfants. Elle était scolarisée en classe de troisième au collège de Dourdan, a précisé mardi la procureure d’Evry, Caroline Nisand, lors d’une conférence de presse.

Selon le rectorat de Versailles, la victime «venait d’être admise pour intégrer une classe relais» au collège Jean-Moulin de La Norville, un dispositif d'accompagnement qui permet de lutter contre le décrochage scolaire.

D’après le quotidien francilien, Lilibelle G. a plusieurs fois été renvoyées de ses anciens établissements scolaires. Certains élèves ont confié que «tout le monde connaissait Lilibelle G., au moins de réputation». «C'est une fille qui séchait les cours, qui traînait souvent dehors», ont-ils ajouté.

«elle était gentille, drôle, elle avait du caractère»

Une amie «très proche de la famille» de la victime, selon le média national, décrit quant à elle une «une petite merveilleuse». Une autre femme, «amie proche», abonde en précisant qu’«elle était gentille, drôle, elle avait du caractère».

Lilibelle a été tuée lundi d'un coup de couteau dans le ventre lors d'une rixe à Saint-Chéron (Essonne) entre deux bandes rivales. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescente se serait interposée entre des jeunes de Dourdan et Saint-Chéron et aurait été grièvement blessée en pleine rue à proximité du collège de la ville. Elle est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital. Une autopsie de l'adolescente devait avoir lieu ce mercredi matin.

Trois mineurs ont été interpellés et trois autres se sont rendus à la police, a rapporté la procureure. Tous les six ont été placés en garde à vue.

Une enquête pour «meurtre sur mineur de 15 ans, violences aggravées sur mineur de 15 ans en réunion et avec préméditation, participation à un attroupement en vue de violences et non-assistance à mineur en danger», a été ouverte par le parquet. Elle a été confiée conjointement à la section de recherches de Paris et au groupement de gendarmerie de l'Essonne.

A voir aussi