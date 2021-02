Seine-et-Marne : les pilleurs de camions de cigarette condamnés

Quatre malfaiteurs ont écopé de peines allant d'un an à 30 mois de prison pour avoir braqué la cargaison d'un transporteur de cigarettes.

C'est un trafic difficilement traçable contrairement aux produits électroniques, et très rentable, les malfaiteurs en ont bien conscience, au point que les vols se multiplient. Dans cette affaire, ce sont les hommes de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) de Versailles qui ont opéré d'initiative en pistant des Mégane faussement immatriculées.

Les voitures partaient tôt le matin pour aller faire des repérages autour d'un entrepôt de logistique de transport de cigarettes en région parisienne. Surveillance et filature ont permis aux policiers de Versailles et de la police judiciaire de Meaux d'identifier les suspects et de les arrêter le 16 février dernier après qu'ils aient détroussé un camion dans le nord de Paris.

Alors que le chauffeur s'était arrêté pour une livraison à un détaillant, quatre hommes l'ont tenu à l'écart, le temps de décharger le plus de cartons possibles puis de prendre la fuite, avant d'être stoppés par la police.

D'anciens braqueurs de bijouterie reconvertis

«C'est une technique de plus en plus répandue», confie à CNEWS une source proche du dossier. «Là ils avaient déchargé une trentaine de cartons mais on a parfois affaire à des équipes qui les volent par centaines ou alors ils détachent carrément la remorque du camion et partent avec. Dans le passé, c'était sous la menace d'une arme qu'ils vidaient les cargaisons mais les malfaiteurs ont compris qu'ils pouvaient procéder sans, et diminuer ainsi le risque pénal s'ils sont attrapés. Ce trafic est si bien organisé qu'il existe même des receleurs professionnels, qui sont chargés d'écouler la marchandise», explique-t-on de même source.

Parmi les quatre suspects de cette affaire, deux étaient d'anciens braqueurs de bijouterie reconvertis, âgés de 43 et 47 ans. L'un a été condamné ce mardi à un an de prison ferme avec aménagement de peine dans ce dossier et l'autre à 24 mois avec mandat de dépôt. Les deux autres ont écopés de 24 et 30 mois de prison mais avaient un profil de délinquant de plus basse intensité.

A voir aussi