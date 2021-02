Grenoble : Comparution vendredi de l'organisateur et du DJ d'une soirée clandestine qui avait rassemblé 200 personnes

Deux personnes comparaissent ce vendredi pour avoir organisé une soirée clandestine qui avait rassemblé 200 personnes à Saint-Martin-d'Hères, dans la banlieue de Grenoble, en janvier dernier.

Ils comparaissent tous les deux sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L’un d’entre eux est l'organisateur présumé de la soirée, né en 1984 et locataire du local. Il est accusé de mise en danger de la vie d’autrui. L’autre personne convoquée est le DJ, né en 1985, convoqué pour détention et acquisition de stupéfiants et le non-respect du couvre-feu.

Le 16 janvier dernier, les policiers étaient intervenus suite à l'appel, à 21h35, d'une voisine gênée par le bruit provenant d'un local associatif.

Un auteur de violences contre la police condamné

La plupart des fêtards avaient fui à l'arrivée des forces de l'ordre, qui ont mis fin à la fête vers 22h15, mais certains ont essayé de résister, la police faisant usage de gaz lacrymogène.

Deux policiers, légèrement blessés, ont alors été bousculés et piétinés par les participants.

Trente-huit verbalisations pour non-port du masque ont été prononcées et la sono avait été saisie.

Le 18 janvier dernier, en comparution immédiate, un auteur (né en 2001) de violences contre les forces de l'ordre, durant cette soirée clandestine, a été condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général. En cas d'inexécution, il encourt 3 mois de prison.

