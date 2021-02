Cannes : la police ouvre le feu sur un automobiliste qui a renversé deux agents

Dans la nuit de vendredi à samedi, un policier national et un policier municipal ont été blessés aux jambes par un chauffard lors d’un contrôle routier.

«On a frôlé un drame !», assure Laurent Martin de Fremont, le secrétaire départemental azuréen du syndicat Unité-SGP Police, qui résume ainsi l’agression de deux policiers, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier de la Frayère, à Cannes.

Le contrôle opéré par les forces de l’ordre a été mené quelques heures après le début du confinement local sur la Côte d’Azur, à l’encontre d’un automobiliste filmé par des caméras de vidéo-surveillance de la ville en train d’exhiber un objet ressemblant à une arme de poing. «Lors du contrôle, le chauffeur a violemment reculé, percutant une policière nationale et un policier municipal, raconte le représentant syndical. La première a été projetée au sol et touchée aux genoux et au coccyx. Elle est particulièrement choquée. Elle a vu toute sa vie défiler devant ses yeux. Le second présente des plaies saignantes au genou et à la main. Il doit passer des radios». Sur place, les forces de l’ordre ont sorti leurs armes et tiré à deux reprises sur le véhicule dont le chauffard a démarré en trombe.

«Il faut des peines dissuasives»

L’automobiliste qui a été interpellé quelques instants plus tard a été placé en garde à vue. L’homme connu des services de police fait désormais l’objet de poursuites pour refus d’obtempérer et violences avec arme par destination sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Le syndicat Unité-SGP Police demande son placement sous mandat de dépôt.

«Un individu qui est capable de foncer sur des policiers doit aller en prison immédiatement, insiste Laurent Martin de Fremont. Pour mettre un terme au refus d’obtempérer et de violences sur les policiers, il faut des peines dissuasives».

Un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes

Des actes qui sont de plus en plus fréquents. En effet, selon certaines sources, les refus d’obtempérer auraient bondi de 5,1 % en 2020 en France, soit une infraction commise toutes les 20 minutes.

«J’adresse mes plus vives félicitations aux vaillants agents municipaux et nationaux qui sont intervenus, a réagi le maire LR de Cannes David Lisnard. Nous devons continuer d’affronter sans relâche et sans la travestir cette réalité de violence en France (aucune ville n’y échappe), en espérant (et œuvrant à) un changement de politique nationale sécuritaire et pénale.»

A voir aussi