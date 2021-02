Agression d'un photojournaliste à Reims : ce que l'on sait

Le journal régional L’Union a annoncé samedi qu’un photojournaliste de sa rédaction avait été grièvement blessé à la tête, alors qu’il se trouvait dans un quartier sensible de Reims pour couvrir des «regroupements de jeunes».

Pronostic vital engagé

Christian Lantenois, âgé de 65 ans, a été admis au CHU de Reims «avec un pronostic vital engagé», a indiqué le procureur de la République. Il avait été pris en charge par le Samu après avoir été retrouvé au sol, saignant des oreilles.

Cet après-midi à #Reims, notre confrère et photographe Christian Lantenois a été très grièvement blessé à Croix-Rouge, alors qu'il effectuait son travail. Son état est très préoccupant. https://t.co/gYTxCMWT70 pic.twitter.com/AAjUE1hq0T — L'Union-L'Ardennais (@UnionArdennais) February 27, 2021

Que s’est-il passé ?

L’homme «a été retrouvé au sol, aux alentours de 15h30 dans le quartier Croix Rouge (...). Les forces de l'ordre étaient sur place, avaient identifié des mouvements de jeunes, dont certains portaient des battes de base-ball, et des renforts (de police, ndlr) avaient été appelés», a indiqué le préfet de la Marne. Selon lui, aucune information précise sur ce qu’il s’est déroulé n’est connue, ou «s’il a reçu des coups ou un projectile».

Selon le procureur, si les circonstances sont encore indéterminées, la victime a été blessée «de manière volontaire». Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.

Le photographe s’était rendu dans le quartier avec une voiture du journal, dont le logo était floqué sur la carrosserie. Une journaliste était aussi sur place, mais venue avec un véhicule banalisé. Les deux n’étaient pas ensemble, par souci de discrétion. Selon la rédactrice en chef de L’Union, «on ne sait pas s’il est sorti seul, ni si quelqu’un l’a sorti de la voiture». La journaliste a «seulement entendu une altercation», avant de retrouver son collègue.

Un quartier très sensible

Le quartier Croix-Rouge, à Reims, est une «zone de sécurité prioritaire». Il a notamment été le lieu d’affrontements entre des résidents et des individus d’autres quartiers. Le journaliste a été retrouvé devant la médiathèque.

L’Elysée réagit

L’agression du photojournaliste a trouvé écho au plus haut sommet de l’Etat, puisque «l’Elysée a appelé la rédaction de L’Union [...] pour exprimer son émotion et sa sympathie, et son souhait de voir les auteurs de l’agression interpellés au plus vite», ont indiqué les services du président de la République.

Gérald Darmanin avait indiqué samedi que les forces de l’ordre étaient «pleinement mobilisées pour identifier et interpeller les auteurs».

