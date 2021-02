Un bébé de 2 ans meurt après être monté sur un quad avec trois autres fillettes

Une imprudence dramatique. Un bébé de deux ans est mort samedi à Fourchambault (Nièvre), dans un accident de quad.

La victime se trouvait sur le véhicule avec trois fillettes, âgées de 3, 6 et 9 ans, appartenant toutes à une même famille de gens du voyage, rapporte Le Journal du Centre. La plus grande était au guidon et aurait perdu le contrôle de l’engin. Elle serait venue percuter une buse, ces gros conduits cylindriques souvent faits de béton qui permettent d’évacuer l’eau sous une route ou autre.

Avec le choc, la petite de 2 ans, qui occupait la première place sur le quad, aurait frappé le guidon, tandis que les corps des autres fillettes l’auraient compressée. Ses proches l’ont alors amenée chez un médecin, avant que les pompiers ne viennent la prendre en charge. Transférée à l’hôpital de Nevers, elle n’a malheureusement pas pu être réanimée.

Une enquête doit permettre de comprendre les circonstances précises de l’accident, notamment concernant l’endroit où il a eu lieu.

A voir aussi