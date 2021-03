Saint-Brieuc : un enfant de 9 ans en arrêt ventilatoire après avoir voulu sauver son chien d’un incendie

Un geste d’amour et de bravoure, qui aurait pu lui coûter la vie. Ce mardi matin, un enfant de neuf ans a été transporté en urgence à l’hôpital de Brest, après avoir été gravement intoxiqué dans l’incendie de sa maison. Il aurait tenté de sauver la vie à son chien.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place à Saint-Brieuc, devant la bâtisse de la famille, la mère et ses deux fils aînés, 16 et 21 ans, étaient en sécurité à l’extérieur. Mais le plus jeune des frères, âgés de 9 ans, était resté bloqué dans sa chambre. Selon les premiers éléments recueillis par la police, donnés par France Bleu, le jeune garçon est vite parti chercher son chien au moment où l’incendie s’est déclaré, via la cheminé du logement, avant de se retrouver coincé à l’étage par les fumées.

Les secours ont heureusement pu se frayer un chemin jusqu’à la pièce, où ils ont retrouvé l’enfant blotti sous son lit. Il se trouvait en arrêt ventilatoire et a dû être placé en coma artificiel, rapporte Ouest France. Il a repris connaissance plusieurs minutes plus tard, avant d’être transporté à l’hôpital par hélicoptère et sous pression oxygène, pour évacuer le CO2 qu’il avait dans le sang après l’inhalation de la fumée. Il a ensuite été placé en caisson hyperbare.

Sa mère et son plus grand frère ont été plus légèrement intoxiqués et brûlés. Ils ont été soignés à Saint-Brieuc. Le cadet et son père, qui était déjà au travail au moment de l’incendie, sont indemnes. La famille devrait être relogée dans un hôtel en attendant la restauration de la maison, dont seul le salon a été touché par les flammes, grâce à l'intervention des pompiers. Les autres pièces sont cependant couvertes de suie.

