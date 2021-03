Agression d'un photojournaliste à Reims : ce que l'on sait

Un photojournaliste du journal régional L’Union a été grièvement blessé à la tête, samedi 27 février, alors qu’il se trouvait dans un quartier sensible de Reims pour couvrir des «regroupements de jeunes». Un Algérien multirécidiviste va être mis en examen pour tentative de meurtre aggravé.

Pronostic vital engagé

Christian Lantenois, âgé de 65 ans, a été admis au CHU de Reims «avec un pronostic vital engagé», a indiqué le procureur de la République. C'était toujours le cas, ce mercredi. Il a été placé en coma artificiel, souffrant d'un traumatisme crânien très sévère, d'un hématome sous dural et d'une hémorragie cérébrale.

Cet après-midi à #Reims, notre confrère et photographe Christian Lantenois a été très grièvement blessé à Croix-Rouge, alors qu'il effectuait son travail. Son état est très préoccupant. https://t.co/gYTxCMWT70 pic.twitter.com/AAjUE1hq0T — L'Union-L'Ardennais (@UnionArdennais) February 27, 2021

Que s’est-il passé ?

L’homme «a été retrouvé au sol, aux alentours de 15h30 dans le quartier Croix Rouge (...). Les forces de l'ordre étaient sur place, avaient identifié des mouvements de jeunes (une trentaine, ndlr), dont certains portaient des battes de base-ball», a indiqué le préfet de la Marne.

Alors qu'un groupe d'individus cagoulés l'avait repéré en train d'essayer de prendre des photos, à une centaine de mètres de distance, il aurait été violemment frappé par un homme, qui souhaitait récupérer les clichés. L’agresseur a «porté les coups, d’abord avec les poings, ensuite avec l’appareil photo», a de son côté expliqué le procureur.

Le photographe s’était rendu dans le quartier avec une voiture du journal, dont le logo était floqué sur la carrosserie. Une journaliste était aussi sur place, mais venue avec un véhicule banalisé. Les deux n’étaient pas ensemble, par souci de discrétion. Selon la rédactrice en chef de L’Union, «on ne sait pas s’il est sorti seul, ni si quelqu’un l’a sorti de la voiture». La journaliste a «seulement entendu une altercation», avant de retrouver son collègue.

Un Algérien multirécidiviste présenté au juge d'instruction

Le principal suspect avait été interpellé lundi par les services de police du commissariat de Reims. Il est déjà connu par la justice, puisqu'il a déjà été condamné huit fois, a indiqué le procureur. De nationalité algérienne, il vivait à Reims depuis trois ans.

L'homme va être présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour tentative de meurtre aggravé. Si ce suspect est celui qui a porté les coups, une deuxième personne est toujours activement recherchée.

Un quartier très sensible

Le quartier Croix-Rouge, à Reims, est une «zone de sécurité prioritaire». Il a notamment été le lieu d’affrontements entre des résidents et des individus d’autres quartiers. Le journaliste a été retrouvé devant la médiathèque.

L’Elysée réagit

L’agression du photojournaliste a trouvé écho au plus haut sommet de l’Etat, puisque «l’Elysée a appelé la rédaction de L’Union [...] pour exprimer son émotion et sa sympathie, et son souhait de voir les auteurs de l’agression interpellés au plus vite», ont indiqué les services du président de la République.

Gérald Darmanin avait indiqué samedi que les forces de l’ordre étaient «pleinement mobilisées pour identifier et interpeller les auteurs».

