Leur moto fait trop de bruit, une bande les attaque à la hachette

A Bétheny, dans la Marne, une bande a attaqué le mois dernier à la hachette deux jeunes qui bricolaient leur moto, après qu'un riverain s'est plaint du bruit fait par le deux-roues.

Il en a d'abord fait part, seul, aux deux jeunes de 17 et 20 ans, avant que la situation ne s'envenime et qu'il n'appelle en renfort neuf jeunes, âgés de 14 à 21 ans. Selon le quotidien local L'Union, ils sont arrivés armés de «bâtons, hachette, barres de fer et bombe lacrymogène».

L'un des deux jeunes est «malmené», tandis que l’autre parvient à s'échapper. Poursuivi par l'un des agresseurs, il échappe de justesse à un coup de hachette dans le dos, qui lui déchire malgré tout son manteau.

La moto a été volée et n'a jamais été retrouvée. Parmi la bande, les mineurs auraient été les plus agressifs. Ils sont convoqués devant le juge pour enfants en vue d'une mise en examen. Deux majeurs sont de leur côté convoqués au tribunal correctionnel.