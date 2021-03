Violences urbaines à Bron : 5 personnes interpellées

Au lendemain des violences urbaines à Rillieux-la-Pape, ce vendredi, et dans le quartier de La Duchère, ce jeudi soir, l'agglomération lyonnaise a à nouveau été le théâtre d'incidents, ce samedi 6 mars.

Selon la préfecture du Rhône, deux véhicules ont été incendiés dans le quartier de Parilly. Une voiture de police a aussi été dégradée. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles.

Sur Twitter, des habitants ont partagé des vidéos des violences.

C’est la guerre à Bron ?? pic.twitter.com/0e8rpBz7DT — znb (@ZnbMlb) March 6, 2021

5 interpellations

Gérald Darmanin a annoncé l'interpellation de 5 personnes à Bron, ce samedi soir, «à la suite des violences inacceptables». Au total, 21 interpellations ont eu lieu «dans l'agglomération lyonnaise ces dernières heures». «Aucun acte de violence ne saurait être accepté. Soutien aux forces de police», a-t-il ajouté dans un message publié sur Twitter.

Ce soir, 5 interpellations à Bron à la suite des violences inacceptables. 21 interpellations au total dans l'agglomération lyonnaise ces dernières heures.



Aucun acte de violence ne saurait être accepté. Soutien aux forces de police. https://t.co/eohDtf68Wx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 6, 2021

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur, avait annoncé «l'envoi d'une troisième unité de force mobile» dans l'agglomération lyonnaise. «Ce sont en tout plus de 200 policiers et gendarmes en renfort dès cet après-midi pour faire respecter l'ordre républicain», avait-il précisé.

Sur Twitter, le maire de Bron Jérémie Bréaud a salué «le courage des policiers municipaux et nationaux qui interviennent actuellement face à une extrême minorité d'individus qui n'ont pas compris que le temps du laxisme est terminé à Bron».