Obsédé par le fitness, il avait fait signer un contrat à sa fille pour qu'elle ne prenne pas de poids

Un Britannique, obsédé par le fitness, a obligé sa fille à signer un «contrat» à vie promettant de ne jamais grossir, la pesant presque quotidiennement alors qu'il dirigeait sa famille d'une main de fer.

Rachid Khadla, 56 ans, est accusé de cruauté envers les enfants et d'agression pour le traitement qu'il aurait infligé à sa fille Amira, aujourd'hui adulte, et à ses fils Hicham et Karim, rapporte le New York Post.

«Moi, Amira Khadla, je ne me laisserai jamais grossir. Je ferai beaucoup d'exercice pour m'assurer de ne jamais grossir, même jusqu'à ma mort», avait écrit la jeune fille dans ce fameux «contrat» datant de 2012, a rapporté le tribunal.

Son père l'aurait également agressée - la frappant régulièrement avec une cuillère, la frappant à la poitrine et lui lançant même une fois une chaise - et aurait décidé de ce qu'elle pouvait porter, qui elle pouvait voir et ce qu'elle pouvait regarder à la télévision, selon l'agence de presse Hyde News & Pictures.

Ce fanatique de fitness, originaire de Windsor, dans la banlieue de Londres, était toujours préoccupé par la taille de ses enfants et les pesait pour s'assurer qu'ils ne prenaient pas de poids, selon le rapport.

Un climat de terreur à la maison

L'homme a également étouffé son fils, aujourd'hui âgé de 18 ans, et battait ses enfants avec des cuillères s'il pensait qu'ils s'étaient mal comportés, a révélé le tribunal. Sarah, l'épouse de Khadla depuis 27 ans, n'est pas intervenue dans ces violences, mais a soutenu l'accusation, affirmant qu'il avait «un tempérament vif», selon le rapport. Le fils cadet, Hicham, avait des difficultés d'apprentissage. En octobre 2019, le père aurait attaqué le garçon pour avoir été trop lent lorsqu'il nettoyait la chambre de sa sœur.

«Il a frappé Hicham à la poitrine à plusieurs reprises, puis l'a poussé sur le lit de sa sœur», a déclaré le procureur Alex Krikler. «Il a ensuite placé ses deux mains autour de son cou et l'a étranglé pendant un certain temps - cinq à dix secondes - avant de le relever, de le frapper à la poitrine et de s'éloigner», a-t-il ajouté. «Hicham a essayé de dire 'stop' mais n'a pas pu parler. Il ne pouvait pas respirer et, bien que les marques laissées par l'étranglement soient relativement mineures, l'incident a été extrêmement effrayant», a ajouté M. Krikler.

Le lendemain, Hicham a dit à sa mère que son père avait «dépassé les bornes», puis il a raconté son calvaire à ses camarades de classe pendant que la famille célébrait la remise du diplôme universitaire de sa sœur. Les garçons ont raconté à leurs professeurs ce que Hicham leur avait dit et le personnel a informé la police, qui a arrêté Khadla le soir même.

«Pour la plus petite des transgressions à la maison, il a dit qu'il recevait régulièrement "la cuillère"», a déclaré le procureur au jury. «Son père l'obligeait à tendre les mains et lui frappait la paume des mains avec une cuillère en bois. Il a également décrit comment son père le poussait, le frappait et lui jetait parfois des objets», a-t-il ajouté. «Les abus n'étaient pas seulement physiques. L'accusé menaçait également de recourir à une violence extrême, en disant qu'il allait 'lui éclater la cervelle au plafond et le tuer'. Son père lui disait qu'il était faible», a ajouté Alex Krikler. Le fils aîné, Karim, aujourd'hui âgé de 26 ans, a raconté «le contrôle, le tempérament et la violence» de son père, et le fait d'avoir été frappé à la tête avec une telle force à l'âge de 15 ans qu'il en avait été renversé.

Karim a quitté la maison et a coupé tous les liens avec la famille avant que les allégations n'émergent.

Rachid Khadla a affirmé avoir attaqué Hicham par «légitime défense», disant qu'il avait peur de son fils enragé et qu'il a donc essayé de le retenir. «Lorsqu'on lui a demandé comment il disciplinait ses enfants, il a répondu que lorsqu'ils étaient plus jeunes, il leur donnait une claque sur les fesses, mais qu'à part cela, il n'avait jamais battu ou châtié physiquement ses enfants», a déclaré Alex Kirkler. «Il a nié avoir menacé ses enfants ou leur avoir fait du mal physiquement, disant qu'il lui arrivait de crier, mais c'est tout. Il a nié contrôler ses enfants».

Rachid Khadla fait face à trois chefs d'accusation de cruauté envers les enfants et à deux chefs d'accusation d'agression ayant causé des lésions corporelles réelles.