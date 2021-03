Vidéo : recherché pour plusieurs homicides, un fugitif français arrêté en Espagne

Les images partagées par la police nationale espagnole, mardi 10 mars, montrent que le fugitif n'a pas opposé de résistance. Recherché en France pour plusieurs homicides, des enlèvements et une série de règlements de compte, cet homme en fuite a été arrêté dans un hôtel de Barcelone, dimanche 7 mars.

Soupçonné d'être à la tête d'une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogue, l'individu a déjà été condamné à trois ans de prison en France en 2017, dans une affaire d'agression avec armes. Selon les informations de France bleu, il fait actuellement l'objet de deux mandats d'arrêt émis à Besançon (Doubs), par le procureur et un juge d'instruction du tribunal local.

La France le recherchait donc depuis plusieurs mois pour des faits graves : homicides, enlèvements et fusillades, commis entre 2019 et 2020. La police espagnole, qui a procédé à son arrestation, évoque des attaques très violentes, réalisées avec des armes de guerre et ayant provoqué la mort de plusieurs personnes, dont un mineur.

Les forces de l'ordre française ont alerté leurs homologues espagnoles lorsqu'elles ont appris que le fugitif avait traversé la frontière. Elles ont décrit un individu violent, potentiellement armé. Finalement pris par surprise, le suspect semble avoir été arrêté sans difficulté, alors qu'il s'apprêtait à monter dans un ascenseur. Il était accompagné d'une femme qui a elle aussi été emmenée par la police.