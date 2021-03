Turquie : il étrangle à mort son fils de 10 ans pour éviter qu'il tombe dans le péché

Parce qu’il se sentait coupable de vivre dans le péché, il a étranglé son fils de 10 ans afin qu’il ne suive pas ses pas. Un Turc de 32 ans s’est rendu à la police après avoir commis l’effroyable sur son propre enfant, le 8 mars dernier.

Ismail Kilincer a expliqué aux agents avoir d’abord envoyé sa femme au marché faire des courses, pour se retrouver seul avec son fils. Puis, comble de l’horreur, il aurait expliqué à celui-ci qu’il allait le tuer, s’est excusé, puis l’a pris dans ses bras et l’a embrassé avant de commettre l’acte, détaille The Sun. Une fois l’enfant mort, il a appelé la police.

L’homme a justifié son geste en déclarant qu’il «ne voulait pas que son fils tombe dans la tentation en grandissant et devienne comme lui». Il a ajouté que lui-même a beaucoup péché dans sa vie et irait en enfer. «Mon fils aussi aurait péché en devenant plus vieux. Plus longtemps une personne vie, plus elle pèche», a-t-il ajouté. Je voulais l’envoyer au paradis tant qu’il était temps».

L’homme, qui habite dans le district de Karatay, a indiqué aux policiers avoir planifié son meurtre depuis deux semaines. Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être pratiquée sur le corps de la jeune victime.