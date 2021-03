Saint-Étienne : une voiture fauche une vingtaine de cyclistes, dont 14 mineurs

Ce mercredi après-midi, une voiture a fauché un peloton de 18 cyclistes, dont 14 mineurs, sur une route départementale près de Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Un adolescent se trouve en état d'urgence absolue.

Ces 18 cyclistes font partie du club Espoir de Saint-Étienne. «L'accident s'est produit alors qu'un véhicule dépassait un groupe de cyclistes circulant en colonne, sur un pont au-dessus de la D498», a indiqué la gendarmerie. «Une conductrice au volant de sa voiture arrivant en sens inverse s'est retrouvée face au véhicule qui doublait avant de se rabattre sur la gauche et de percuter les cyclistes.»

Un des cyclistes, âgé de 14 ans, est en état d’urgence absolue et a été immédiatement transféré vers l’hôpital de Saint-Etienne. Deux autres jeunes ont été grièvement blessés.

Pas moins de 43 sapeurs-pompiers et 20 véhicules de secours ont été rapidement dépêchés sur place, ainsi qu'une équipe du Samu, et les secours ont installé un poste médical avancé afin de prendre en charge les victimes le plus vite possible. Selon les informations du Progrès, la conductrice du véhicule, «très choquée», a été entendue par les gendarmes, et ses tests d’alcoolémie et de stupéfiants sont revenus négatifs.

Une cellule d’écoute psychologique a par ailleurs été mise en place par les pompiers à la caserne de Saint-Just-Saint-Rambert pour accueillir les victimes et leurs parents.