Cambriolage dans l'enceinte du Château de Versailles : 2 suspects en prison

Jugés en comparution immédiate, des jeunes de 20 et 22 ans ont été condamnés à deux ans de prison dont un ferme avec mandat de dépôt. Ils n'étaient pas allés jusqu'à risquer l'intrusion dans le Château de Versailles même, mais avaient réussi à forcer un portail qui donnait sur les jardins du domaine, dans la nuit du 18 au 19 février dernier.

Cambriolage original, les deux suspects avaient jeté leur dévolu sur des serres, forçant des armoires pour voler des outils, dégradant deux distributeurs de boissons pour en récupérer 60 euros de monnaie et embarquant deux prises de guerre : des véhicules utilisés par les jardiniers, type «buggy». Las, les malfaiteurs téméraires ont embourbé le premier engin et n'ont donc pas pu l'emmener bien loin.

L'expédition, déjà mal engagée, a tourné court quelques kilomètres après, quand ils ont été contraints de laisser le deuxième, coincé sur les rails d'un tramway. Professionnels jusqu'au bout des ongles, l'un des deux a laissé en chemin une des canettes du distributeur qui lui avait permis d'étancher sa soif en chemin, laissant par là-même son ADN aux enquêteurs de la sûreté urbaine de Versailles.

«A chaque fois, les voleurs ciblaient le matériel informatique et électronique»

Les policiers sont ainsi remontés jusqu'au foyer pour étudiant de Maurepas où logeaient les deux phénomènes. Après une descente des enquêteurs sur place en leur absence le 15 mars dernier, le plus âgé, se sachant recherché, s'est présenté le soir même à la police et a reconnu les faits. Il faut dire qu'en perquisition, les policiers avaient trouvé plus que ce qu'ils cherchaient dans les deux chambres : des ordinateurs portables, des écrans, des téléphones, issus de sept autres cambriolages par effraction perpétrés depuis janvier 2021 dans un CFA, dans un gymnase ou encore dans une petite entreprise.

«A chaque fois, les voleurs ciblaient le matériel informatique et électronique», explique à CNEWS le commissaire divisionnaire Bernard Le Hir, chef du commissariat central de Versailles. «Le complice a été interpellé le lendemain. Tous les deux étaient connus des services de police pour des faits similaires commis dans la Marne».

Pour les huit cambriolages avec effraction qui leur ont été imputés, ils ont été condamnés en comparution immédiate à deux ans de prison dont un ferme et incarcérés.