Nice : le pilleur de l'église interpellé quelques heures après son méfait

Un Roumain d'une cinquantaine d'années a été arrêté le 21 mars, suspecté d'avoir fracturé la porte de l'église Saint-Isidore à Nice pour s'emparer du ciboire, l'objet sacré contenant les hosties.

Il a assuré en garde à vue qu'il avait un peu trop bu ce samedi 20 mars au soir, au point d'entrer par effraction un peu après minuit dans l'église Saint-Isidore de Nice. Une fois à l'intérieur, ce quinquagénaire de nationalité roumaine est suspecté d'avoir cassé le tabernacle qui renfermait le ciboire, ce vase dans lequel le prêtre place les hosties consacrées.

Ce sera le seul objet dérobé par le suspect, qui n'a pas expliqué ce qu'il comptait en faire. Car il ne l'aura pas gardé par-devers lui bien longtemps. A peine est-il monté dans la voiture qui l'attendait près du lieu de culte, que les enquêteurs ont pu le pister a postériori via les caméras du centre de supervision urbaine de la police municipale. Ne restait plus qu'à planquer devant le lieu où il était entré avec l'homme qui lui servait de chauffeur, mais qui a nié avoir eu connaissance du vol. Et le duo d'être interpellé au moment où il remettait le nez dehors.

L'objet du vol a pu être retrouvé. Les deux hommes étaient présentés à un magistrat ce lundi qui devait décider des suites judiciaires les concernant.