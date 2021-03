Oise : une mère de famille et sa fille agressent une directrice d’école maternelle

Une parent d’élève de 38 ans et sa fille aînée âgée de 19 ans ont été placées en garde à vue le 18 mars et mises sous contrôle judiciaire, après avoir agressé la directrice d’une école maternelle et une employée municipale de Nogent-sur-Oise (Oise).

La mère s’était rendue à l’école dans la matinée, afin de parler avec la directrice (qui est également enseignante) du harcèlement dont serait victime sa fille de 4 ans, rapporte Le Parisien. Puis, elle serait revenue en fin de journée, peu avant 17h, cette fois accompagnée de son autre fille, majeure.

La situation a rapidement dégénéré quand les deux femmes ont agressé la directrice et son Atsem (fonctionnaire territoriale qui assiste les enseignants dans les classes de maternelle). Les victimes ont été jetées au sol, puis frappées à coups de pieds, tout en subissant menace verbales et insultes. «C’était d’une violence inouïe», raconte un membre du personnel de l’école à nos confrères.

Jugées en mai

L’intervention d’une personne a heureusement mis fin à l’agression. Immédiatement après, la fille de 19 ans s’est elle-même rendue au commissariat, mais pour porter plainte contre la directrice. «Un coup classique», décrit un policier. «Elle a essayé de prendre les devants en disant que c’est elle la victime». Placées en garde à vue, la jeune femme et sa mère ont continué de nier les faits.

La directrice et l’Atsem souffrent d’entorses, de l’épaule pour la première, du poignet pour la seconde. Leurs agresseuses ont été placées sous contrôle judiciaire et devraient être jugées au mois de mai. D’ici-là, elles ne doivent plus paraître à proximité de l’école maternelle.