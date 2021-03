«Le roi du shit français» arrêté à Dubaï

Il est considéré comme l’un des principaux importateurs de cannabis sur le territoire français. Moufide Bouchibi a été arrêté dimanche 21 mars à Dubaï, aux Emirats arabes unis. La France a immédiatement demandé son extradition.

Le trafiquant de 41 ans était recherché par les autorités de l’Hexagone depuis plus de dix ans. L’Ofast (Office anti-stupéfiants) avait trouvé sa trace il y a quelques mois, poussant les autorités émiraties à intervenir. Interpellé dimanche soir, son identité a été confirmée et le processus pour qu’il soit transféré en France a été enclenché ce mercredi matin, annonce Le Parisien.

Selon nos confrères, son trafic ferait entrer de 50 à 60 tonnes de cannabis par an en Europe, faisant de lui le principal importateur français de cette drogue.

Un immense réseau à démanteler

Né à Orsay, il avait commencé ses trafics dans l’Essonne, avant de se spécialiser dans les go-fasts et d’être arrêté en 2002. Après une tentative d’évasion ratée, il était sorti de prison en 2008 et s’était installé en Espagne. Un an plus tard, il avait été enlevé au Maroc par des rivaux et relâché contre des centaines de milliers d’euros. De nombreux règlements de compte ont eu lieu durant la période.

Traqué également par les autorités françaises, 1,3 tonnes de cannabis lui appartenant avaient été saisies par le GIGN en 2011. Il avait ensuite échappé à une nouvelle arrestation au Maroc et s’était réfugié en Algérie. Placé en haut d’une liste de trafiquants à mettre sous les écrous, des cargaisons de sa drogue avaient encore été interceptées, sans jamais qu’il soit lui-même inquiété, jusqu’à dimanche et son arrestation à Dubaï.

Entre ses producteurs, ses go-fasts et une flotte de bateau permettant d’acheminer la drogue du Maghreb vers l’Espagne, les enquêteurs tenteront désormais d’évaluer l’ampleur de son trafic, de son réseau et de son patrimoine.

Cela fait trois fois en quelques mois que les forces de l’ordre dubaïotes permettent d’arrêter des trafiquants français. Reda Abakrim l’avait été en décembre dernier, après avoir fui la ville en urgence pour tenter de se cacher au Maroc, tandis que Hakim Berrebouh a été interpellé sur place en février.