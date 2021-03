Nîmes : fusillade dans le quartier visité la veille par Jean Castex

Visité samedi par le Premier ministre Jean Castex, qui y a évoqué l’insécurité liée au trafic de drogue, le quartier Pissevin-Valdegour de Nîmes a vu un homme être grièvement blessé dans une fusillade.

L’homme de 28 ans a été touché par plusieurs balles, très tôt ce dimanche matin. Ses jours ne sont cependant plus en danger.

La veille, le chef du gouvernement était présent à l’endroit des faits, dans ce «quartier de reconquête républicaine» (QRR), afin d’aborder les aides financières dont il bénéficie pour améliorer la vie de ses 16.000 habitants, en termes d’éducation, d’urbanisme ou de sécurité.

Il y avait notamment abordé la question du trafic de drogue et les graves problèmes qu’il pose à la police. Le principal point de deal abordé par les agents face au ministre se situe d’ailleurs non loin de l’endroit où le blessé a été découvert. Un fonctionnaire avait expliqué que le trafic génère 25.000 euros par jour et emploie des dizaines de personnes. La rivalité entre les bandes pour occuper le terrain engendre des fusillades, avait-il ajouté.

«L'avenir des quartiers, ce n'est pas le trafic, la drogue, la violence. La République sera intransigeante avec cela. On a peut-être trop longtemps laissé ces sujets à l'abandon et certains ont profité de ce recul pour véhiculer des valeurs séparatistes», avait indiqué le Premier ministre. Manifestement, le chemin est encore long.