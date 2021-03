Drôme : un contrôle de gendarmerie inopiné révèle un important trafic de drogue

11 personnes ont été mises en examen la semaine dernière, pour certaines soupçonnées d'avoir participé à un trafic de de stupéfiants et pour d'autres d'être impliquées dans le blanchiment de l'argent issu de cette vente des produits illicites.

Pour le réseau de malfaiteurs, c'est un simple contrôle de déplacement qui a signé leur perte. Le 23 avril 2020, des gendarmes en patrouille à Moras-en-Valloire (Drôme) découvrent sur un individu 29 grammes de résine de cannabis et 560 euros en espèces. Dans son sac également, du matériel laisse penser aux militaires que cet homme est impliqué dans un trafic de stupéfiants.

Les investigations montrent rapidement l'existence effective d'un trafic mais les ramifications ne s'arrêtent pas là. En septembre dernier, une cellule d'enquête est mise sur pieds par la compagnie de gendarmerie de Romans-sur-Isère et débouche sur la découverte d'un réseau de blanchiment de l'argent du deal de drogue via des sociétés commerciales. Sur ce volet, c'est un expert-comptable qui est suspecté d'être l'intermédiaire véreux. «L'activité de blanchiment de l'argent de la drogue sort de l'ordinaire dans cette affaire», précise à CNEWS Alex Perrin, le procureur de Valence. «Habituellement, les malfaiteurs blanchissent dans l'achat de biens de consommation, pas dans des entreprises». Entreprises qui, dans le cas présent, n'avaient pas connaissance de ces faits illégaux, selon nos informations.

Au cours de leurs investigations en co-saisine avec le groupement interministériel de recherches de Lyon, les gendarmes ont aussi identifié une dizaine d'individus suspectés d'être les revendeurs principaux, chacun d'entre eux sont soupçonnés de fournir 30 à 75 clients.

Au total, 24 personnes sont arrêtées le 22 mars 2021. Les perquisitions permettent la saisie de 15 kg de résine de cannabis, une centaine de cartouches de cigarettes et une centaine de paquets de cigarette, 4 véhicules, plus de 31 000 euros en espèces, 60 000 euros sur des comptes bancaires et 7 armes.

A l'issue de leur présentation à un magistrat, 11 individus ont été mis en examen, dont 6 placés en détention provisoire.