Mantes-la-Jolie : un clip de rap dégénère, la police attaquée

Le tournage d’un clip de rap sauvage a violemment dérapé, samedi soir à Mantes-la-Jolie (Yvelines), quand des participants se sont mis à lancer des projectiles sur des policiers, usant également de mortiers d’artifice.

Les faits ont eu lieu dans la cité du Val Fourré, pour une vidéo du rappeur Niaks. Aucune autorisation n’avait été accordée. De nombreuses images du tournage ont été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant une centaine de personnes, le plus souvent sans respect des gestes barrières et du port du masque.

En fin d’après-midi samedi, des #policiers ont été caillassés en marge du tournage non autorisé d’un clip du rappeur @niaks78officiel à #Mantes la Jolie au Val-Fourré, réunissant une centaine de jeunes.



Des poursuites judiciaires s’imposent

pic.twitter.com/ySfQg2soT9 — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) March 28, 2021

Il apparaît que la situation a dégénéré en début de soirée, vers 18h, lorsque des individus se sont mis à attaquer une patrouille de police. Des pierres et des mortiers d’artifice ont été utilisés. Plus tard, des violences urbaines ont éclaté dans la cité et des membres des forces de l’ordre ont une nouvelle fois été pris à partie, par une trentaine de personnes.

Ein Videodreh des Rapper‘s #Niaks eskalierte am Samstag Abend in der Stadt #MantesLaJolie nahe #Paris, als am Abend die Polizei die Situation besuchte. Feuerwerk wurde abgefeuert und Steine geworfen.#Frankreich #France #Banlieuespic.twitter.com/WTs0xJaaNI — BlxckMosquito (@BlxckMosquito) March 28, 2021

Aucun blessé n’a été déploré parmi les agents et aucune interpellation n’a eu lieu.