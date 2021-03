Nouvelles fouilles dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin

Dix-huit ans après la disparition d'Estelle Mouzin, de nouvelles fouilles sont organisées pour tenter de retrouver son corps.

Les enquêteurs ont commencé leurs recherches le 29 mars dans le marais d'Issancourt-et-Rumel (Ardennes). Celui-ci se situe juste à côté de Ville-sur-Lumes, où le tueur en série Michel Fourniret a avoué avoir séquestré la petite Estelle.

«L'ogre des Ardennes» ne sera pas présent pour les fouilles à cause de ses problèmes de santé. En revanche, Monique Olivier, sa compagne, devrait y assister dès ce mercredi. C'est d'ailleurs elle qui a indiqué le marais aux enquêteurs.

Quatrièmes fouilles en un an

C'est la quatrième fois en un an que des fouilles ont lieu pour retrouver Estelle Mouzin. La petite fille a disparu en 2003 à l'âge de 9 ans, alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne). L'enquête a patiné pendant plusieurs années avant de se focaliser sur Michel Fourniret, violeur, pédocriminel et tueur en série belge, actuellement incarcéré. Celui-ci a reconnu avoir enlevé et tué Estelle en mars 2020. Par contre, il ne se souvient plus de ce qu'il a fait du corps.

«L'ogre des Ardennes», 78 ans, souffrirait en effet de problèmes de mémoire. Il a tout de même désigné aux enquêteurs le château de Sautou (Ardennes) comme étant le lieu où il aurait possiblement enterré Estelle. Des fouilles y ont été organisées en décembre 2020. Elles n'ont rien donné.

Michel Fourniret est condamné à la perpétuité pour avoir tué sept jeunes femmes et adolescentes entre 1987 et 2001. Il a depuis avoué quatre meurtres supplémentaires, dont celui d'Estelle. Il est mis en examen pour «enlèvement et séquestration suivis de mort» dans cette affaire. Les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé, sur le matelas de sa maison de Ville-sur-Lumes, l'ADN d'Estelle Mouzin.