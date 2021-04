Les gyrophares l’empêchent de dormir, il menace les policiers et crève leurs pneus

Un homme de 55 ans a été interpellé et placé en garde à vue ce vendredi à Rennes, après un dangereux coup de sang contre des policiers.

A 5h du matin, des agents ont garé leur véhicule près de son logement, pour intervenir sur un accident de la circulation. Une voiture s’était renversée et se trouvait sur le toit. Le temps d’attendre la dépanneuse et les services pour nettoyer la chaussée, ils ont laissé les gyrophares de leur 5008 en marche, afin de signaler la zone d’accident et de sécuriser la zone (les sirènes étaient éteintes).

L’individu est alors sorti à la rencontre des policiers, très énervé. Il les a d’abord bousculés, «parce que les gyrophares allumés l’empêchaient de dormir», rapporte France Bleu. Puis, après être rentré chez lui, à la demande des fonctionnaires, il est ressorti armé d’un couteau dont la lame mesurait 19 cm. Avec, il a crevé un pneu de la voiture de police, avant d’être arrêté.