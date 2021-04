Un réseau d'importation de drogue démantelé en région lyonnaise

Cinq personnes sont en garde à vue, suspectées d'avoir participé à un important trafic de stupéfiant provenant d'Espagne et qui alimentait l'Isère et la Haute-Savoie notamment.

C'est un ballet bien rôdé qu'avaient pu constater les policiers de l'antenne de l'Ofast (Office antistupéfiants) de Lyon suite à un renseignement remonté en janvier dernier et enrichi par la CROSS 69 (Cellule de renseignement sur les stupéfiants du Rhône). Pendant leurs surveillances, les enquêteurs ont vu des camions régulièrement déchargés dans des entrepôts de la zone industrielle de Genas, en périphérie Lyonnaise, tout près de la caserne des pompiers. Mais les cargaisons n'avaient rien de licite. Par palettes entières, des suspects livraient régulièrement plusieurs centaines de kilos de cannabis.

«Un réseau d'importation massive»

Deux routiers espagnols et un homme, suspecté d'être le logisticien de l'affaire, étaient d'ailleurs à pied d'œuvre dans la nuit de mardi à mercredi quand ils ont été interpellés par les policiers. Sur place, emballés dans 32 cartons, ce sont 560 kg de cannabis de très bonne qualité qui ont été saisis, pouvant être écoulés à hauteur de 2,5 millions d'euros à la revente, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Deux autres individus ont ensuite été interpellés, soupçonnés d'être les revendeurs, qui irriguaient en drogue les départements alentours, et notamment l'Isère et la Haute-Savoie. En perquisition au domicile de l'un d'eux, les enquêteurs ont trouvé 100.000 euros en espèces.

«C'était un réseau d'importation massive de stupéfiants depuis l'Espagne avec des techniques rodées. Le passage transfrontalier en camion est certes plus cher à organiser qu'un go-fast mais il est plus sûr et permet aux malfaiteurs de faire entrer des quantités bien plus importantes», poursuit la même source. Les suspects ont entre 35 et 40 ans, ils sont actuellement en garde à vue pour importation et trafic de stupéfiants.