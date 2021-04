Vol de fret à Vienne : 4 individus en détention provisoire

Quatre individus ont été arrêtés quelques heures après le braquage d'un camion qui venait livrer des cartons de cigarettes à un bar-tabac du quartier d'Etressin à Vienne mardi 30 mars.

Les quatre suspects ont été mis en examen ce vendredi 2 avril pour vol aggravé en récidive, association de malfaiteurs et destruction de bien par matière dangereuse, ils ont été placés en détention provisoire.

Les deux chauffeurs du poids lourds n'ont eu d'autre choix que de s'exécuter ce mardi matin. Alors qu'ils s'apprêtaient à livrer des cartouches de cigarettes à un bar-tabac dans le quartier d'Etressin à Vienne, ils ont vu un homme descendre d'une Audi et monter dans la cabine de leur camion.

Selon leur témoignage, l'individu les a menacés en leur pointant un objet dans le dos, dont ils n'ont pas su, sur l'instant, s'il s'agissait d'une arme. Il leur a ordonné de rejoindre un endroit en bordure de l'autoroute A7.

Là, un utilitaire avec deux malfaiteurs était en attente. «Les deux chauffeurs sont sortis du camion, couchés au sol dans la direction opposée», a expliqué à CNEWS une source policière. «Une partie de la cargaison du poids lourds a été chargée dans le véhicule des suspects, qui sont repartis après avoir mis le feu au camion.»

Rapidement, dans le cadre d'une surveillance, les enquêteurs de la police judiciaire détectent d'étranges allers et venues de véhicules et d'individus portant des sacs volumineux dans le quartier de reconquête républicaine de Lyon 8.

Vers 14h, les hommes de la Brigade de répression du banditisme et de la Brigade de recherche et d'intervention décident d'interpeller deux suspects en train de décharger des cartons d'un utilitaire. Cartons qui contiennent en fait les cartouches de cigarettes volées le matin même.

Deux autres personnes sont arrêtées à bord d'un SUV qui tournait depuis un moment dans le quartier, soupçonnés de sécuriser le déchargement du butin.

Dans un des véhicules, les enquêteurs ont retrouvé la clef d'une Audi garée à proximité, et qui s'avèrera être celle utilisée le matin même pour le braquage.

Ces quatre suspects sont âgés de 20 à 25 ans, issus d'un quartier sensible de l'agglomération lyonnaise et déjà connus de la police pour des infractions de droit commun. Le préjudice déclaré par la société de transport se monte à un million d'euros mais reste à déterminer précisément, une partie de la cargaison ayant été brûlée, une autre volée et le reste retrouvé dans des containers poubelles la nuit suivant les faits.