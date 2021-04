Gironde : un appel à témoins lancé après la découverte du corps d'une femme

Une dizaine de jours après la découverte du corps d'une femme de 55 ans à Naujac-sur-Mer (Gironde), la gendarmerie de Lesparre-Médoc lance un appel à témoins pour relancer l'enquête.

Comme le relate le site du quotidien Sud Ouest, ce sont des promeneurs qui avaient découvert le cadavre de cette femme d'origine camerounaise et donné l'alerte, le 28 mars dernier.

Le corps sans vie et en partie dénudé de la victime se trouvait dans les dunes, à l’abri des regards, non loin de la plage du Pin Sec à Naujac-sur-Mer, à environ 1,2 km du poste de secours de la plage.

Un appel à témoins pour savoir ce qui s'est passé

Comme le précise Sud Ouest, une petite route forestière permet de relier la dune et la plage, laquelle se mêle à de nombreux chemins dans la forêt.

Ce faisant, d'éventuels promeneurs pourraient avoir été témoins d'éléments précieux à l'enquête.

A ce stade, outre l'origine et l'âge de la victime, les gendarmes savent seulement que cette dernière était partie de son domicile à Bordeaux à la mi-mars et qu'elle avait probablement rejoint le Médoc en transports en commun.

La femme, mesurant environ 1m60, de forte corpulence, cheveux noirs et longs, était vêtue d’un legging marron et d’une veste épaisse marron. Elle se déplaçait également avec un sac à dos Star Wars.

Toute personne disposant d’informations à son sujet ou l’ayant aperçu est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Lesparre-Médoc au 05.56.73.46.70 ou par mail à l’adresse [email protected].