«Ils l’ont mis KO» : le fils de Bernard Tapie revient, dans TPMP, sur la violente agression de son père

Invité de l’émission Touche pas à mon poste sur C8, ce lundi 5 avril, Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie, est revenu sur la violente agression dont ont été victimes son père et sa belle-mère par des cambrioleurs, dans la nuit de samedi 3 au dimanche 4 avril.

Les quatre individus se sont introduits dans leur propriété de Combs-la-Ville et ont attaqué physiquement l’ex-homme d’affaires âgé de 78 ans, qui lutte contre le cancer depuis plusieurs années, et son épouse Dominique. «Ils sont en train de dormir tous les deux oui, décrit Stéphane Tapie dans TPMP. Et ils se font réveiller avec la highlight (lampe torche, ndlr) dans les yeux, coups de batte, direct.»

"Ils le mettent KO et après ils se sont occupés de ma belle-mère (...) Ils l'ont trainée par les cheveux"@TapieStephane revient sur l'agression et le cambriolage de Bernard Tapie et sa femme Dominique. #TPMP pic.twitter.com/lCqieYN3LE — TPMP (@TPMP) April 5, 2021

Selon lui, les agresseurs «savaient chez qui ils allaient, ce n’était pas un hasard. Ils avaient cette espèce d’obsession qui hante apparemment beaucoup de monde, c’était de savoir où était le coffre-fort».

«A chaque fois qu’elle répondait non, elle s'en prenait une»

«Ils s’attaquent d’abord à mon père, ils l’ont mis KO d’entrée pour être sûrs qu’il bouge pas trop, et après ils se sont occupés de ma belle-mère, et après les deux ont été attachés, mon père a été attaché par les mains et les pieds au bout du lit, et ma belle-mère ils lui ont attaché les mains et (l'un d'eux) l’a traînée dans la maison par les cheveux en lui hurlant de montrer où était le coffre, et malheureusement y’en n’avait pas… et à chaque fois qu’elle répondait non elle s'en prenait une. C’est de la barbarie oui. Ils sont persuadés qu’il y a un coffre. Ça dure trois quart d’heure comme ça», détaille Stéphane Tapie. Un calvaire qui laissera de nombreuses traces, comme en témoignent les photos de leurs visages tuméfiés.

A la fin, raconte le fils de Bernard Tapie, «ils leur en mettent tellement plein la tronche qu’ils se disent qu’il y en a forcément pas donc ils partent avec une montre et une bague».

Stéphane Tapie a également évoqué la manière inattendue dont il a appris l'agression, en allumant sa télé alors qu'il prenait son café.