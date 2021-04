Châteauroux : une entreprise achetait des masques chinois pour les revendre «made in France»

Du «made in France» fabriqué en Chine. Durant six mois, une entreprise basée à Châteauroux (Indre), a profité des mesures sanitaires pour vendre des masques présentés comme français alors qu’ils arrivaient tout droit d’Asie.

Les agents de la répression des fraudes sont intervenus il y a plusieurs semaines en ciblant l’entreprise Coveix, suite à la dénonciation d’un employé. «Notre boulot ? Il consistait à ouvrir des containers et vider des semi-remorques arrivant de Chine. À l’intérieur, il y avait des masques chirurgicaux. On les prenait et on les mettait par paquets de cinquante dans des boîtes où il était écrit made in France», détaille un autre, dans La Nouvelle République. «Nous avons fait cela jusqu’en février, pour un total de neuf semis et trois containers».

Une enquête pour tromperie et pratique commerciale trompeuse, ainsi que pour commerce et escroquerie aggravée au préjudice de l’Etat, a été ouverte. «On a eu des retours clients pour nous dire que les masques étaient mal faits et à l’envers», explique un employé à France Bleu. «Notre patron nous disait que les masques chinois respectaient les normes. Mais c’est lui qui le dit, nous on ne pouvait pas savoir». Les conditions d’hygiènes des locaux ont également été pointés du doigt.

Les dix salariés de l’entreprise n’ont plus d’emploi depuis le 25 mars. Une action groupée devant les prud’hommes est envisagée.