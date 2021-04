Un ancien joueur de NFL tue cinq personnes avant de se donner la mort

Selon l’agence Associated Press, l’ancien joueur de football américain Phillip Adams est l’auteur du quintuple meurtre à l'arme à feu dans la ville de Rock Hill, dans l’État de Caroline du Sud.

Cet ancien joueur de la NFL âgé de 33 ans a tué le docteur Robert Lesslie, 70 ans, son épouse Barbara, 69 ans, et leurs deux petits-enfants, Adah et Noah, respectivement âgés de 9 et 5 ans. Un employé de maison, James Lewis, 38 ans, a également été mortellement touché. Une sixième personne sérieusement blessée par des tirs a été conduite à l’hôpital dans un état critique.

Le corps sans vie de Phillip Adams, qui était traité par ce médecin habitant tout près de la maison de ses parents, a été retrouvé plusieurs heures plus tard après avoir retourné l’arme contre lui. Pour le moment, aucune explication concernant les circonstances exactes de la fusillade n’a été fournie par les autorités en charge de l’enquête.

Phillip Adams a joué 78 matches en NFL au poste de linebacker entre 2010 et 2015. Il a été sélectionné en 2010 par les 49ers de San Francisco, avant d’enchaîner les clubs - New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets – et de terminer une carrière marquée par les blessures à répétition chez les Falcons d’Atlanta.