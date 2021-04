Norvège : le corps d'un homme retrouvé dans son appartement, 9 ans après sa mort

Le corps d'un homme a été retrouvé dans son appartement d'Oslo, neuf ans après sa mort, a annoncé la police norvégienne.

La dépouille de cet homme, âgé d'une soixante d'années, a été retrouvée par le gardien de l'immeuble en décembre dernier. Ce dernier avait contacté la police afin d'ouvrir l'appartement pour effectuer des travaux d'entretien.

Ne le voyant plus, les voisins pensaient que la victime avait déménagé ou été emmenée dans une institution, rapporte The Guardian. D'après les forces de l'ordre, l'homme serait mort en avril 2011, car ils ont retrouvé un carton de lait ainsi qu'une lettre dans son appartement où la date était inscrite. Les résultats de l'autopsie ont montré que la mort était de causes naturelles.

«peu de contacts avec les autres»

Selon la chaîne de télévision nationale NRK, l'homme avait des enfants. Sa pension avait été suspendue en 2018 par l'Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV), qui n'avait pas réussi à le contacter. En revanche, ses factures ont continué d'être prélévées automatiquement à partir de son compte bancaire pendant toutes ces années.

«C'est un cas particulier et cela nous a amenés à nous poser des questions sur la façon dont cela a pu arriver», a déclaré Grete Lien Metlid, inspecteur de police d'Oslo, sur NRK. «Sur la base des informations que nous avons, c'était de toute évidence une personne qui avait choisi d'avoir peu de contacts avec les autres», a-t-il ajouté.