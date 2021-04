Vols par effraction en série : un ex-légionnaire interpellé

Les enquêteurs de la sûreté urbaine sont convaincus que le sexagénaire a commis 24 cambriolages depuis le mois de janvier, dans plusieurs communes à l'ouest de Lille, où il avait déjà sévi dans le passé.

Le nombre de vols avec effraction augmentait étrangement courant janvier sur les communes de Pérenchies et Capinghen. Suffisamment pour mettre la puce à l'oreille des policiers de la sûreté urbaine de Lille qui ont rapidement passé en revue des individus connus pour ce type de délits. En croisant ces informations avec les systèmes de vidéo protection, ils ont reconnu un suspect, connu pour des faits similaires dans le passé.

«C'est un ancien légionnaire, qui a été engagé pendant une quinzaine d'année. Depuis, il est devenu délinquant d'habitude, spécialiste des vols par effraction et a déjà été condamné plusieurs fois pour ça, avec incarcération», explique à CNEWS le Commissaire divisionnaire Benoît Aloé, chef de la sûreté urbaine de Lille.

Des vols commis dans des lieux extrêmement divers

L'homme n'ayant pas de domicile fixe, les policiers ont eu du mal à le retrouver, dans un hôtel de la région où ils ont saisi en perquisition une tenue portée lors des vols et un pied de biche. Grâce aux vidéosurveillances et au bornage de son téléphone notamment, les enquêteurs ont acquis la conviction qu'il est l'auteur de 24 vols par effraction, commis dans des lieux extrêmement divers : un cabinet médical, une petite superette, un club de tennis, un magasin d'équitation ou encore un golf. Le suspect prenait de l'argent, mais aussi des bijoux, et parfois de maigres fonds de caisses.

«Dans une maison médicale, il est reparti avec 10 euros seulement, mais il a causé pour 6 500 euros de dégradations», poursuit le commissaire divisionnaire. «Pour trouver des cambriolages faciles, nous pensons qu'il regardait les rubriques nécrologiques parce que nous avons recensé plusieurs vols au domicile de personnes décédées quatre à cinq jours plus tôt.»

Interpellé mercredi, l'individu a nié les faits reprochés en garde à vue. Il a été présenté à un magistrat ce vendredi, qui doit décider des suites judiciaires le concernant.