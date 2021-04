Wimille : une famille sauvée des flammes par la police

Une femme et ses deux enfants ont été extraits de leur appartement en feu cette nuit par les effectifs de police - secours et de la brigade canine. Il était un peu plus de minuit cette nuit quand la police a été appelée pour un incendie rue Napoléon à Wimille, près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Arrivés sur place avant les pompiers, les deux patrouilles de police - secours et la brigade canine ont constaté qu'une femme et deux enfants étaient à une fenêtre du premier étage de l'immeuble, hurlant qu'ils allaient mourir.

«Il était impossible pour les agents de passer par le rez-de-chaussée car le feu avait justement pris à ce niveau et gagné l'étage supérieur», a expliqué à CNEWS le commissaire divisionnaire Arnaud Jublin, chef du district de Boulogne-sur-Mer. «Ce sont des policiers expérimentés, ils ont pris la bonne décision dans l'urgence.»

Intoxiqués par la fumée et choqués

Les fonctionnaires ont réussi à récupérer une échelle chez un voisin, qu'ils ont calée sur le toit d'une voiture en stationnement, pour arriver à gagner la fenêtre de l'étage et sortir de leur appartement les enfants âgés de 6 et 10 ans. La mère a ensuite été sauvée par les pompiers arrivés entre temps. Intoxiqués par la fumée et choqués, ils ont été emmenés à l'hôpital et devront être relogés au vu des dégâts.

Selon une source proche du dossier, le feu a pris dans un bar au rez-de-chaussée. L'hypothèse d'un incendie accidentelle n'est pas privilégiée car il pourrait s'agir d'un sinistre provoqué pour masquer un cambriolage.