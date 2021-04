Fusillade à Paris : ce que l’on sait

Une fusillade a eu lieu ce lundi en début d’après-midi dans le 16ème arrondissement de Paris, devant l’hôpital Henry Dunant. Un homme est décédé, et une victime est entre la vie et la mort.

LES FAITS

Les faits ont eu lieu vers 13h45, rue Michel Ange, devant l’hôpital gériatrique Henry Dunant. Un individu est arrivé devant l’établissement, puis a tiré à plusieurs reprises sur un homme puis une femme, avant de repartir à scooter. L’homme est décédé des suites de ses blessures à la tête, et la femme est grièvement blessées et en état d’urgence absolue.

Selon plusieurs sources, l’hypothèse d’un règlement de compte est pour le moment privilégiée. Il s’agit d’une affaire de droit commun, et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, pour assassinat et tentative d’assassinat. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaire. Aucun élément ne laisse donc penser à un acte terroriste.

Les circonstances de cette fusillade sont encore floues. Certains représentants des syndicats de police ont indiqué sur le plateau de CNEWS qu’une altercation aurait éclaté entre la femme agent de sécurité et le tireur, et qu’un passant se serait interposé. Le tireur aurait alors sorti son arme et tiré sur le passant, puis sur la femme, avant de s’en aller. Le maire du 16ème arrondissement, Francis Szpiner, a indiqué que l’agent de sécurité aurait reçu «une balle perdue». Des informations qui n’ont pas encore été confirmées par les autorités.

LES VICTIMES

L’homme décédé ne portait pas de papiers d’identité sur lui. Les autorités ne sont donc pas encore parvenues à identifier cette victime.

Concernant la femme, elle est agent de sécurité à l’hôpital Henry Dunant, et âgée de 34 ans. Elle a rapidement été prise en charge par les secours, et au vu de la gravité de ses blessures, a été transférée à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. Elle est actuellement en état d’urgence absolue.

LE TIREUR

En fin de journée, le tireur était toujours en fuite. Aucun élément sur son profil n’a été diffusé par les enquêteurs. Les premiers éléments indiquent qu’il aurait agi avec beaucoup de détermination, et que cette fusillade serait donc un acte prémédité. On ne sait pas à ce stade quel lien il existe entre les victimes et le tireur.