Pyrénées-Orientales : la douane saisit 400.000 euros cachés dans des chaussettes

Une grosse saisie. À la frontière franco-espagnole, la douane du Perthus a mis la main sur près de 400.000 euros dans un fourgon, dissimulés dans des paires de chaussettes. Ils ont également trouvé des chargeurs d’armes à feu.

Le ministère de l’économie et des finances, auquel est rattachée la direction générale des Douanes, a raconté les faits dans un communiqué publié ce mardi 13 avril. Le 23 mars dernier, à 9h50, les douaniers du Perthus ont contrôlé un fourgon immatriculé en Allemagne sur l'autoroute A9.

À l’intérieur, ils repèrent un double fond, dans lequel ils découvrent un sac thermosoudé avec une paire de chaussette remplie de billets. Ils décident alors d’escorter le véhicule jusqu’à la brigade des douanes pour une fouille complète. Ce fourgon renfermait 25 paires de chaussettes remplies de billets, pour un total exact de 388 460 euros, ainsi que sept chargeurs d’armes de poing.

«L’enquête en flagrance confiée au service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) a permis d’établir le lien entre cette découverte et un réseau criminel organisé de blanchiment du produit d'infractions diverses», précise le ministère de l’économie.

«En 2020, les douaniers français ont intercepté 59,5 millions d’euros pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment (51,5 millions en 2019, soit + 15,5%). Une fois encore, la douane française démontre son expertise dans la protection de nos frontières et la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée», a déclaré Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics.

Le conducteur du fourgon a été arrêté puis placé en détention provisoire. Il devra comparaître devant la justice le 3 mai prochain.