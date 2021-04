Paris : il participe à 130 cambriolages en fournissant des pass d'entrée d'immeubles aux voleurs

Créé par la Poste dans les années 1990, le pass Vigik a pour but de faciliter la distribution de courrier en permettant aux livreurs d'ouvrir les portes palières des immeubles. Un précieux sésame que ce chef d'entreprise, spécialisé dans la distribution de prospectus, a décidé de monnayer auprès de cambrioleurs.

Aidé de deux complices, cet homme de 41 ans a ainsi participé à 130 vols par effraction à Paris, entre 2018 et 2019. Selon les informations du Parisien, il fournissait les badges à ses deux acolytes, qui se chargeaient de les vendre aux voleurs lors de rendez-vous dans des boxes du XIXe arrondissement de la capitale.

Ces trois hommes ont été arrêtés le 5 octobre 2020. Les perquisitions au domicile du chef d'entreprise ont permis de saisir 36 copies de pass Vigik. Les agents de la sécurité territoriale de Paris ont ainsi découvert que ces malfaiteurs étaient capables d'encoder ces badges afin qu'ils permettent d'ouvrir les portes magnétiques des immeubles pour une durée de 24 heures.

Le quadragénaire à la tête de ce commerce illégal, marié et père de famille, est en France depuis trois ans. D'origine indienne, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, avec une interdiction de revenir avant un an. Mais il n'a pas quitté le pays.

Tout comme ses complices, il est passé aux aveux lors de sa garde à vue et a expliqué au juge d'instruction que son trafic de pass lui permettait d'engranger 2.000 euros mensuels, en plus des 1.200 euros gagnés chaque mois grâce à sa société de prospectus. Il assure agir sous l'autorité d'un homme qu'il appelle «le patron» et soutient que les pass Vigik étaient toujours récupéres après leur usage illégal.

Ces badges permettent d'accéder à de nombreux immeubles parisiens équipés de ce système, notammant les HLM, les logements intermédiaires de la ville et de l'Etat et certaines copropriétés. Ce n'est pas la première fois que des cambriolages sont commis grâce à un tel trafic. Une équipe semblable de malfaiteurs avait déjà été arrêtée par la Sûreté parisienne en octobre 2019.