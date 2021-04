Bretagne : Il se fait voler son drapeau nazi et demande de l’aide à la police

À Saint-Malo, en Bretagne, un jeune homme de 23 ans a fait appel à la police, le 17 avril dernier, après s’être fait voler un drapeau en pleine rue. Les policiers ont ensuite découvert qu’il s’agissait d’un drapeau nazi.

C’est vers une heure du matin que le jeune homme, éméché, a fait appel aux forces de l’ordre. Il affirme s’être fait agresser en pleine rue et voler le drapeau qu’il portait, rapporte le site d’information Actu.fr. Les policiers ont donc effectué une patrouille dans le secteur de Saint-Servan, et repéré un couple dont la femme portait un drapeau.

À ce moment, les policiers se rendent compte qu’il s’agit d’un drapeau nazi. La femme de 27 ans qui a avait récupéré le drapeau était visiblement ivre elle aussi. Elle a refusé de rendre le drapeau aux policiers, les a insultés de «nazis», et leur a même donné un coup de pied.

La jeune femme et le propriétaire du drapeau ont tous les deux été interpellés et placés en garde à vue, elle pour outrage et violences. Lui sera jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, en janvier dernier, il avait déjà été jugé par le tribunal de police de Saint-Malo pour s’être exhibé en public avec un drapeau nazi, drapeau qui avait été saisi puis détruit. Il n’a pas souhaité révéler aux policiers comment il s’en était procuré un nouveau.