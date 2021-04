Landes : une grand-mère soupçonnée de tentative d'assassinat sur ses petits-enfants

D'abord considérée comme victime, cette grand-mère de 60 ans est finalement passée du côté des suspects. Après l'incendie de sa maison, qui a failli coûter la vie à ses petits-enfants et à son compagnon dans la nuit du 14 au 15 avril, les enquêteurs s'interrogent sur sa responsabilité.

Cette habitante d'Habas (Landes), accueillait ses petits-enfants âgés de 10 et 12 ans pour les vacances scolaires. Ce soir-là, la famille s'est retrouvée piégée par les flammes et une trentaine de pompiers a dû intervenir pour maîtriser le brasier.

Les quatre habitants ont finalement pu être évacués, après cinq heures de lutte, et transportés au centre hospitalier de Bordeaux, selon les informations du journal Sud-Ouest. Traités pour l'inhalation de fumées toxiques, ils ont également été soumis à des analyses de sang dont les résultats partiels se sont révélés troublants.

Des traces de susbtances nocives sans lien avec le sinistre ont été découvertes dans le sang des proches de la grand-mère. Il s'agirait notamment de benzodiazépines, une molécule présente dans les somnifères, les tranquilisants ou les anxiolytiques. Autre élément troublant, l'expert dépêché sur les lieux de l'incendie s'est étonné de l'importance de la fumée par rapport à l'intensité du feu. Selon France Bleu, l'origine criminelle a été confirmée.

Soupçonnée d'avoir drogué son compagnon et ses petits-enfants avant de mettre le feu à la maison, la suspecte a d'abord été interrogée par les membres de la Brigade de recherche de la gendarmerie de Dax, avant d'être mise en examen pour tentative d'assassinat et placée en détention provisoire, mercredi 21 avril. Ses petits enfants et son compagnon ont pu sortir de l'hôpital.