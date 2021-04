Royaume-Uni : ivre, un professeur emmène ses élèves dans un club de strip-tease et leur propose de l'alcool

Ivre lors d’un voyage scolaire, un professeur d’informatique a amené certains de ses élèves dans un club de strip-tease et leur a proposé de l'alcool. Il a été interdit d’enseignement pendant trois ans.

Les faits se sont produits à l’été 2019, lors d’un voyage scolaire de trois semaines de l’école britannique Longridge Towers au Costa Rica, selon les informations révélées par la BBC ce vendredi, et repérées par le média Ulyces. Il avait la responsabilité d’un groupe d’élèves âgés de 16 à 18 ans.

Quelques jours après leur arrivée, le professeur a dérapé : sous l’emprise de l’alcool, il aurait menacé plusieurs élèves de les frapper, proféré des menaces de mort, autorisé des élèves mineurs à boire de l’alcool, bu avec eux, et emmené des jeunes dans un club de strip-tease. Il se serait également dénudé devant plusieurs personnes dans l’hôtel où il résidait avec les autres membres du personnel pédagogique et les élèves. Ce comportement lui a valu un retour direct en Angleterre au bout de six jours, et il a été licencié de l’établissement scolaire quelques semaines plus tard.

Entendu par l’Agence de réglementation de l'enseignement, le professeur a indiqué ne pas se souvenir de ses propres actes, «en raison de son état d'ébriété», mais qu’il ne remettait pas en question les propos des témoins présents lors du voyage. Il assure toutefois n'avoir eu aucune intention malveillante à l'égard de ses élèves.

Le jury a déploré «une faute grave, bien en deçà des normes attendues de la profession», et «ceci dans des circonstances où les élèves sous sa responsabilité se trouvaient dans un pays inconnu, loin de chez eux, et comptaient sur lui pour les guider et les protéger», a-t-il ajouté. Le professeur a donc été interdit d'enseignement pendant trois ans, et une fois ce laps de temps écoulé, il devra formuler une demande de levée d'interdiction pour pouvoir exercer à nouveau.