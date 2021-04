Il oblige son fils de 6 ans à regarder un film pornographique

Ce vendredi 23 avril, un homme est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de la Rochelle pour des faits de violences conjugales et familiales.

Selon le site Actu.fr, Lionel, qui affichait dans son casier judiciaire une ancienne mention en rapport avec du cannabis, a cette fois-ci franchi un point de non-retour. Quelques jours plus tôt la violence de son attitude rapportée par sa compagne a poussé le parquet de La Rochelle à le faire comparaître devant la justice comme le rapporte actu.fr.

De nature jaloux, le prévenu a reconnu avoir «pété les plombs» lorsque sa femme lui a dit avoir rêvé d’un homme. Laure, en couple avec lui depuis 2005, n'a pas caché au tribunal avoir eu une relation extra conjugale en 2010.

Lionel, qui soupçonne également sa compagne d’avoir posté des vidéos d’elle sur l’application Tik Tok, l'a soumise «à deux nuits d’interrogatoire» les 18 et 19 avril. Son envie de savoir la vérité s'est transformée en violences psychologiques et physiques.

Lionel a ainsi ordonné à Laure de se mettre nue et de chanter une chanson à connotation sexuelle devant leurs enfants âgés de 6 et 3 ans. Pour qu’elle obéisse, il a menacé de montrer un film pornographique à leur fils ainé. L’homme a mis à exécution ses dires et a obligé l’enfant à regarder les images durant 4 minutes. L’actrice du film se prénommait également Laure, comme l'a précisé le ministère public qui s'est questionné sur cette coïncidence.

La férocité de Lionel est allée encore plus loin. Avant de menacer de faire exploser leur maison avec la chaudière à gaz, l’homme s’en est pris à leur fillette de 3 ans. D’une main, il lui a saisi une couette de cheveux et de l’autre il s’est emparé d’un couteau qu’il avait aiguisé. Et même s'il n'avait pas placé le couteau à la gorge de la petite, il a hurlé à la maman, «tu vas voir comment on égorge un poulet».

Une scène de violence inouïe dont Laure a finalement réussi à s’échapper. C’est ainsi que la jeune femme a pu prévenir un voisin, qui a alerté immédiatement la gendarmerie.

«Je ne veux plus de vie commune avec lui», a tranché Laure, qui estime que le père de ses enfants est allé trop loin. De son côté, le ministère public n’a pas hésité à dénoncer le «despotisme paternel et la tyrannie familiale» qu’a fait subir Lionel à sa famille. Il a également jugé qu’il ne s’agit pas «d’un simple accident de parcours».

Un an de prison avec sursis

Pour sa défense, l’avocat de Lionel, Me Jacques Delaire, a estimé que l'homme «n’est pas un tyran domestique». «Il est en dépression. L’envoyer en prison, non. L’aider oui», a-t-il plaidé. Une plaidoirie qui n’est pas restée vaine.

Alors qu’une peine de 14 mois de prison dont six avec sursis et un maintien en détention étaient requis, Lionel a finalement été remis en liberté avec une peine d’un an de prison avec sursis.

Toutefois, il lui est interdit de rentrer en contact avec Laure et l’exercice de son autorité parentale lui a été retiré. De plus, le tribunal a demandé à ce que Lionel soit inscrit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.