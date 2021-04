Nantes : il rentre chez une amie et frappe son chaton à coups de marteau

Un acte incompris. Ce lundi, dans la banlieue nantaise, un homme de 20 ans s’est soudainement attaqué au chaton d’une de ses connaissances, le frappant avec un marteau.

Alors que la propriétaire du jeune animal venait de le recevoir chez elle, celui-ci s’en est soudainement emparé, avant de le frapper à coups de marteau. Il est ensuite sorti dans la rue, tenant toujours le chaton ensanglanté dans les mains.

Rapidement alertée, la police l’a retrouvé tel quel dans la rue. Dans sa sacoche, les agents ont par ailleurs découvert un couteau de cuisine. Tandis que l’animal était amené en urgence dans une clinique vétérinaire, gravement blessé, le jeune homme a été placé en garde à vue.

[#Sauvetage] Ce matin #Appel17 pour 1 homme qui donnait des coups de marteau sur 1 #chaton secteur Plaisance à #Orvault.



Interpellé dans rue avec #chat en sang dans la main.

#Félin transporté chez #vétérinaire avec multiples fractures.@30millionsdamis pic.twitter.com/jYiJ0Vz83a — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) April 26, 2021

Aucune justification de son acte n'a été donnée, indique France Bleu. Selon la propriétaire du chaton, ce ne serait cependant pas la première fois qu’il commet des violences pareilles. Une fiche de recherche existait même le concernant, sans que le motif ne soit révélé.

Considéré comme entre la vie et la mort au moment de son arrivée à la clinique vétérinaire, le petit chat s’en est heureusement sorti, bien que touché à la tête et souffrant de multiples fractures et plaies. Sa propriétaire a pu le récupérer.