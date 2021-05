Rillieux-la-Pape : appelée pour des dégradations, la police se retrouve prise dans un guet-apens

La ville de Rillieux-la-Pape, près de Lyon (Rhône), a connu une nuit troublée, samedi 8 mai. Et la police en a fait les frais. Croyant se déplacer pour des dégradations, les forces de l'ordre ont en réalité été prises dans un guet-apens.

Une première intervention plus tôt dans la soirée, aux alentours de 18h30, avait déjà conduit deux équipages, de police nationale et municipale, à essuyer des jets de projectiles. Selon Le Progrès, les voitures de fonction des agents ont accusé le coup, mais il n'y a, à ce moment-là, pas eu de blessure à déplorer chez les policiers. Ces derniers ont riposté avec des grenades lacrymogènes et de désencerclement.

Soutiens à nos collègues de Rillieux la pape.



Nous tirons la sonnette d'alarme, partout dans le grand Lyon les mêmes violences à l'encontre de la police. Police bashing cela suffit. pic.twitter.com/9Qh2NyRYGV — FO Police Ville de Lyon (@fo_lyon) May 9, 2021

Bien plus tard dans la nuit, à 1h30 du matin, des dégradations en cours sur un véhicule ont été signalées auprès des forces de l'ordre. La police municipale s'est rendue sur place et s'est vite rendue compte qu'il s'agissait d'un guet-apens.

Dès leur arrivée, les policiers ont été pris au piège, encerclés par un groupe de personnes armées de barres de fer. D'après les informations du Progrès, un véhicule a également été mis en travers de leur route pour empêcher leur fuite.

Un policier blessé

Les agents ont été assaillis par les jets de pierres, l'une d'elle a brisé une vitre de leur voiture, avant de blesser un membre de l'équipage au genou. Une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours lui a été délivré.

Pour les aider, la police nationale et les CRS ont été appelés en renfort. Sur place, des tags anti-police ont été découverts, certains comportant des menaces adressées nommément à des policiers.

Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape, lie cette agression au récent démantèlement d'un trafic de stupéfiants, mardi 4 mai. L'opération avait notamment permis d'interpeller six suspects et de saisir près d'un kilo de résine de cannabis.