Un meurtrier utilise un iPhone pour suivre sa victime

La géolocalisation des smartphones a ses dérives et les conséquences peuvent être dramatiques. A Orlando (Floride), un homme a suivi sa victime à l'aide d'un iPhone et de l'application Localiser pour la retrouver, avant de l'abattre.

Relaté par le média local Click Orlando, Derrick Maurice Herlong, le meurtrier, avait repréré un homme qui faisait des achats dans des boutiques de luxe au sein d'un centre commercial, notamment dans la boutique Louis Vuitton.

Un mobile accroché au pare-choc

Souhaitant dérober ses achats et dans le but de lui voler de l'argent, Derrick Maurice Herlong aurait alors monté un stratégème visant à pister sa victime, a ainsi détaillé la police au média. Aidé d'un complice, il avait accroché un iPhone -rangé dans un sac avec des aimants - au pare-choc du véhicule de cet individu et a détourné le service Localiser a ses fins. Cette application permet en effet de savoir à distance où se trouve votre iPhone perdu ou volé.

Les enquêteurs ont précisé que Derrick Maurice Herlong avait pris soin d'acheter récemment un iPhone et a activé le service de localisation à l'aide d'un compte Apple piraté. Lorsqu'ils ont vu le véhicule de la victime se stationner un moment sur la carte, le tueur et son complice se sont rendus sur place.

Une fête qui vire au cauchemar

La victime était en effet conviée à une fête et Derrick Maurice Herlong ainsi que son complice se sont introduits cagoulés dans les lieux afin de menacer les convives avec des fusils d'assaut et leur voler leurs biens. Lors de cet événement, le meurtrier a reconnu l'homme qu'il avait suivi et lui a dérobé un sac Christian Dior, une chaîne en or et son portefeuille avant de l'abattre.

Relatée ce week-end au Etats-Unis, ce fait divers a pourtant eu lieu en février dernier à Orlando. Arrêté le 28 février, Derrick Maurice Herlong fait face à plusieus chefs d'accusation : vol par effraction de domicile avec un masque et une arme à feu, de meurtre au premier degré avec une arme à feu, de détournement de voiture avec une arme à feu, notamment.