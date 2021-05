Seine-et-Marne : un policier sauve de la noyade un immigré en situation irrégulière

Un homme en situation irrégulière qui fuyait un contrôle d’identité a été sauvé de la noyade par un policier, lundi à Noisiel (Seine-et-Marne).

Alors qu’une patrouille des forces de l’ordre avait repéré un véhicule stationné sur un parking, avec deux personnes à son bord, une forte odeur de drogue en émanait à mesure que les agents s’en approchait. A l’intérieur, un homme et une femme y étaient installés, entourés de nombreuses bouteilles de bières vides, rapporte Le Figaro.

Tandis que les policiers le questionnaient sur son identité, l’homme se présentant comme le propriétaire du véhicule a alors demandé à sortir du véhicule, pour uriner. Il a en réalité pris la fuite, avant de se jeter subitement dans la Marne, à un endroit où la rive opposée se trouve à une cinquantaine de mètres. «Avec l’eau froide, la pluie, le vent et le courant, ça commençait à devenir dangereux», a décrit Quentin Pinto, policier de 27 ans. Ayant fumé des stupéfiants et bu au moins une douzaine de bières, selon sa femme, le fuyard se trouvait en grand danger. D’autant qu’il ne savait pas nager.

Arrivé du Maghreb il y a 5 ans

L’homme a donc logiquement commencé à couler, appelant à l’aide. «Si on ne va pas le chercher, il meurt. (…) Quand je saute, je sais que le prends un risque et je me dis qu’il faut que je rentre le soir pour mes enfants», a raconté le policier. Il réussira finalement à le ramener sur la rive, malgré la température glaciale de l’eau, les remous et le poids de son équipement.

Les pompiers ont ensuite pris en charge le fuyard, en sévère état d’hypothermie. Placé en garde à vue après l’amélioration de son état de santé, il s’est avéré qu’il était sans papier, originaire du Maghreb et arrivé en France en situation irrégulière via l’Italie il y a cinq ans. Il conduisait par ailleurs sans permis.