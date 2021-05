27.000 appels malveillants en moins de 2 mois : un suspect arrêté

Soupçonné d'avoir enchaîné les coups de téléphone injurieux aux forces de l'ordre depuis début avril, un individu de 47 ans au profil marginal devait être jugé en comparution immédiate ce vendredi à Lyon.

Pour appels malveillants réitérés, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et harcèlement sexuel, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Il pouvait appeler le même commissariat jusqu'à 300 fois en une journée, et pas pour déclarer aux policiers son admiration, loin de là.

Un homme de 47 ans a été arrêté mercredi dans un hôtel de Saint-Priest (Rhône) où il logeait, suspecté d'avoir passé pas moins de 27 000 appels malveillants aux forces de l'ordre, et cela seulement depuis début avril.

Hyperactif dans son obsession, il ciblait majoritairement les services de police. Au moment où l'agent décrochait, il lui déversait un flot d'insultes, qui pouvaient avoir un caractère sexuel quand la personne au bout du fil était un fonctionnaire féminin.

«C'est un homme qui a déjà été condamné pour des appels malveillants réitérés, il est très connu des services de police et son acharnement peut notamment être lié à sa rancœur suite aux multiples arrestations dont il a fait l'objet», explique à CNEWS le commandant Elisabeth Jouvin, chargée de communication de la DDSP (Direction départementales de la sécurité publique) du Rhône.

Jugé en comparution immédiate

En garde à vue, quand il s'est agi de justifier ses actes, le suspect a seulement dit qu'il s'ennuyait. L'enquête a commencé en Seine-et-Marne, quand il a pris pour cible des services de police de ce département. Mais il n'avait pas de préférence géographique, puisqu'il a pu appeler dans des dizaines de villes différentes, de Marseille à Vienne, en passant par les Mureaux, ou encore Montgeron.

Les investigations ont permis de le localiser dans le Rhône, ce qui a entraîné la saisie de la Sureté départementale locale, sous l'autorité du parquet de Lyon.

L'individu devait être jugé en comparution immédiate ce vendredi, pour appels malveillants réitérés, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique mais aussi harcèlement sexuel.