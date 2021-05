Toulouse : un homme violemment agressé au couteau pour une blague lors d’une partie de pétanque

L’année dernière à Toulouse, un homme a été violemment agressé lors d’une partie de pétanque qui a mal tourné à cause d’une plaisanterie. Ce 18 mai, les deux personnes soupçonnées de l’avoir tabassé et poignardé ont été appréhendés et placés en garde à vue comme le rapporte La dépêche du midi.

Il y a un an, un homme âgé de 47 ans se trouvait dans le quartier Saint-Sernin à Toulouse, avec ses amis pour s’adonner à une partie de pétanque. Une autre équipe d’amateurs s’étaient également fixé rendez-vous sur le terrain d’à côté. Et alors que l’ambiance était détendue et enjouée, durant une partie, le quarantenaire s’est amusé à lancer un défi contre de l’argent en lâchant, «je te parie que je peux faire 200 pompes».

Cependant, il s’agissait d’une boutade, puisque l’homme s’est alors mis à retirer ses deux chaussures et leur dire «ça y est, j’ai fait deux sans (cent) pompe», au lieu de s’allonger et d’exécuter les exercices.

Une blague qui n’est pas passée

Mais la farce n’aurait pas amusé deux des hommes présents. Pensant qu’il honorerait son pari, pour se venger, ils se seraient acharnés sur le pauvre homme en le rouant de coups allant jusqu’à lui asséner plusieurs entailles de couteau à la tête. Malmenée, la victime s’en sort avec des plaies au crâne et les poignets cassés. Impossible pour lui de travailler dans cet état là, 30 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT) lui avait donc été imposés.

Finalement, après presque un an d’enquête, l’unité des atteintes aux personnes de la sûreté départementale a réussi à identifier les deux agresseurs présumés âgés de 37 et 38 ans. Issus de la communauté des gens du voyage, la paire serait déjà connu des services de police et a été interpellée ce mardi 18 mai. Les deux trentenaires ont ensuite été déférés deux jours plus tard au parquet de Toulouse.