Grenoble : un homme se fait rouler dessus, deux autres poignardés au tournevis

Nuit de violence à Grenoble. Ce samedi 22 mai, vers 22h30, trois hommes ont été agressés. Les deux plus jeunes se sont fait poignarder dans le dos avec un tournevis, et le troisième a été écrasé par un véhicule.

Ces agressions se sont produites dans le quartier des Alliés, non loin de l’hyper-centre de Grenoble. Deux jeunes hommes âgés de 19 et 23 ans auraient été pris à partie avant de recevoir des coups de tournevis dans le dos, et le troisième homme, âgé de 29 ans, s’est fait rouler dessus par une voiture à deux reprises, selon les informations de France Bleu.

Les sapeurs-pompiers et le Samu ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les victimes, qui se trouvaient dans un état critique avant d’être transportées vers le CHU de Grenoble. Selon le Dauphiné-libéré, leurs jours «ne semblaient pas en danger», malgré la gravité de leurs blessures.

Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circonstances de ces agressions, et le ou les auteurs de ces violences sont activement recherchés.