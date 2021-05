Charente-Maritime : un détenu a tenté de tuer la psychologue de la prison

Lorsque les surveillants pénitentiaires sont intervenus, l'agresseur s'était déjà jeté sur la psychologue et tentait de l'étrangler. Mardi 25 mai, cette thérapeute a été violemment attaquée par un détenu de la prison de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), où elle travaille.

Le mis en cause, âgé de 63 ans et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et tentatives d'assassinat, avait rendez-vous avec la victime aux alentours de 10h ce jour-là. Le détenu s'est rapidement montré violent, infligeant des coups à la psychologue.

Les surveillants pénitentiaires sont intervenus après avoir été alertés par les infirmiers de l'unité sanitaire, qui avaient entendu les cris de la victime. Sous le choc, cette dernière a néanmoins pu être mis à l'abri sans que ses jours soient en danger, même si un drame a été évité de justesse.

Selon les premiers éléments, révélés par Sud-Ouest, l'agression était préméditée. Une «fourchette taillée en pointe» a effectivement été retrouvée sur le détenu, peu après les faits. L'homme, condamné en 1987 pour le meurtre d'une auto-stoppeuse de 16 ans, a également trois tentatives d'assassinats à son actif.

Après l'agression de cette psychologue, il a d'abord été placé en quartier disciplinaire, avant d'être mis en garde à vue, ce mercredi 26 mai. En réaction, le secrétaire local du syndicat pénitentiaire FO a déploré auprès de Sud-Ouest le manque de «moyens de défense pour les surveillants affectés sur ces unités sanitaires».